Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin),(DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Berşan Çağrıtekin (20), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Anıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. E.D. (24) yönetimindeki 33 BBH 434 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berşan Çağrıtekin'in kullandığı 01 APN 750 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çağrıtekin yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çağrıtekin, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çağrıtekin, burada kurtarılamadı. Çağrıtekin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)