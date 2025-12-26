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Öte yandan, Bodur'un, Muğla 2 No'lu Bayır Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda ambulans şoförü olduğu, aynı bölgede 2 gün önce meydana gelen ölümlü trafik kazasında görev aldığı öğrenildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bodur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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