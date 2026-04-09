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Kaza, önceki gün ilçedeki Kapisre Köprüsü girişinde meydana geldi. 08 AT 022 plakalı otomobille, Eren Karamahmutoğlu yönetimindeki 08 ABV 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Karamahmutoğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Eren Karamahmutoğlu hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Karamahmutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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