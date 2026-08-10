Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN'da minibüsü durdurup, şoförünü darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde otogar civarında meydana geldi. İddiaya göre, M.S.A. ile H.G., durdurdukları minibüsün şoförünü bilinmeyen bir nedenle darbetti. Şikayet sonrası İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, inceleme başlattı. 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, kullandıkları araç 60 gün süreyle trafikten menedildi ayrıca 180 bin TL idari para cezası uygulandı. (DHA)