İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında büyük avantaj kaybeden Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'un rakibi olacak. Dağılgan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Hatice Aydın düdük çalacak. Menemen FK teknik direktörü Bilal Kısa zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, 'Son haftalarda üzücü skorlar aldık. Ancak Play-Off umutlarımızı sürdürüyoruz. Puan farkını bir an önce kapatıp hak ettiğimiz yerde olmak istiyoruz' dedi.

Kaynak: DHA