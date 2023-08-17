Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun ardından İstiklal marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.Programda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, 17 Ağustos'ta yaşanan büyük yıkımın ardından Gölcük ve diğer ilçelerin güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görmekten dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.Serim, 24 yıl önce yaşanılan acının bir benzerinin 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşandığını belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en yıkıcı deprem felaketinin ardından milli seferberlik icra ettik. Bu süreçte uluslararası toplum bizi yalnız bırakmadı. Depremin ilk gününden itibaren arama kurtarma ekipleri, sağlık personeli, seyyar hastaneler ve acil insani yardım malzemesi göndererek Türkiye'ye yardım elini uzattı. Ülkemizin bu zor günlerinde gösterilen yakın dayanışma ve büyük destek için uluslararası topluma minnettar olduğumuzu söylemek istiyorum. Türkiye olarak tüm doğal afetlerde, salgın hastalıklarda insani ihtiyaçlar söz konusu olduğunda tüm imkanlarımızı seferber ettiğimizi ve bundan sonra da edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum." dedi.

17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri arasındaki en büyük farkın depremlerin ardından devlet kurumlarının ortaya koyduğu performans olduğuna değinen Serim, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Devletimizin gücünü ve imkanlarını deprem bölgesine yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinde somut olarak görmeye devam edeceğiz. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da depremi en iyi bilen kentlerden birisi olan Kocaeli'nin 6 Şubat depremlerinde ilk günden beri depremzedelerin yanında olduğunu belirtti.

Kocaeli'de risk azaltma çalışmalarına devam ettiklerini ve afete dirençli toplum oluşturma stratejisini ortaya koyduklarını anlatan Yavuz, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz tahkiklerden sonra 30 okulumuzu boşaltıp, tekrar yapmaya devam edeceğiz. 2020'den itibaren 553 derslikli 46 okulumuzu tamamen yeniledik ve eğitim öğretime açıktık. Şu an 333 derslikli okulumuzun inşaatı devam ediyor, yakın bir sürede teslim edeceğiz. 146 derslikli bir okulumuzun da ihalelerini yaptık yer tespit çalışmaları devam ediyor. Ayrıca 15 okulumuzun güçlendirmesini en geç 20 Eylül'de bitirmiş şekilde eğitim öğretime açmış olacağız. Tüm kamu binalarını elden geçiriyoruz. Depreme dayanıklı kamu kurum ve kuruluşlarını ortaya koyuyoruz."

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise depreme önceden hazır olmanın önemine değinerek, "Deprem anında yapılması gerekenlere odaklanmak depremden sonrasına ilişkin sürecin yönetilmesine hazır olmak önemli. Her yıl üzerine koyarak gidiyoruz. O günden bugüne kadar yöneticilerimiz çok güzel hizmet ettiler. Biz de çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Kocaeli'deki 250 bin konutun risk taramasının yapılmaya başlandığını ifade eden Büyükakın, "Belediyemiz, 2 üniversitemiz, inşaat mühendisleri odası ve valiliğimizin desteğiyle taramalarımızı yapıyoruz. Yaklaşık yüzde 15'i tarandı. 1 ay geçti 9 aylık zaman zarfında tamamını bitireceğiz. Risk haritası çıkartıldığında gerekli adımlar atılacak. Titiz bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Çok geç olmadan bu çalışmaları tamamlayıp olası büyük İstanbul depremine bu kent hazır olmuş olacak. Yeni acılar yaşamamış olacağız." şeklinde konuştu.

Programda AK Parti Kocaeli Milletvekili Saddetin Hülagü, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara da konuşma yaptı.