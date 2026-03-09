Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, IBAN üzerinden yapılan ödemeyle uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 şüpheli, 576 sentetik hapla yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin sentetik hap satın almak için başka birinin hesabına IBAN ile para gönderdiğini belirledi. Bunun üzerine önceki gün ekipler, uyuşturucu alışverişi yapan şüphelileri takibe alıp, suçüstü yakaladı. Uyuşturucu madde temin edip, birlikte hareket ettikleri belirlenen şüpheliler, B.Z.A. (20), N.B. (21) ve Y.K.'nin (23) kullandıkları hafif ticari araç ve üzerlerindeki aramalarda 11 kutu içerisinde toplam 576 sentetik hap ele geçirildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilip Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden B.Z.A. ve Y.K. tutuklandı, N.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sentetik ecza hap satın almak isterken yakalanan şüpheli hakkında da 'uyuşturucu kullanmak ve satın almak' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)