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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan U.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

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