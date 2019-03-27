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Galatasaray kendi evinde Rennes ile berabere kaldı

Ekipler daha sonra Mustafa K'yı gözaltına aldı.

Olayın ardından evine kaçarak kendini vurmaya kalkışan Mustafa K'yı, polis ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından ikna etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K. av tüfeğiyle Sabri A'ya ateş etti.

Yahşihan ilçesi Doğanlık Mahallesinde Sabri A. ile Mustafa K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle yaralandı.

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