Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 kız kardeşten F.R.Ü. (14) bulunurken, Nazar Ünal'ı (16) arama çalışmaları ise sürüyor.

Tefenni'de yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odasını kontrol ettiği 2 kızının evde olmadığını fark etti. Babanın kayıp ihbarı sonrası 2 kız kardeş için arama çalışması başlatıldı. Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kardeşlerden F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçede bulundu. Nazar Ünal'ı bulmak için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)