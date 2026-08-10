Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Tefenni ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 2 kız kardeşten F.R.Ü. (14) bulunurken, Nazar Ünal'ı (16) arama çalışmaları ise sürüyor.
Tefenni'de yaşayan Hasan Ünal, dün saat 11.00 sıralarında odasını kontrol ettiği 2 kızının evde olmadığını fark etti. Babanın kayıp ihbarı sonrası 2 kız kardeş için arama çalışması başlatıldı. Tefenni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan kardeşlerden F.R.Ü., dün akşam saatlerinde ilçede bulundu. Nazar Ünal'ı bulmak için polis ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (DHA)
Kaynak: DHA