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Ketmen, yaklaşık 8 hektarlık alanda etkili olan yangının sıcaklardan dolayı patlayan trafo nedeniyle çıktığının tahmin edildiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ilçeye bağlı Suçatı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeden 100 kişilik ekibin 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 8 su tankı, 1 dozer, 1 ekskavatör ile müdahale ettiğini belirtti. 3 saatlik mücadelenin ardından alevlerin kontrol altına alındığını ifade eden Ketmen, yer yer soğutma çalışmalarına başladığını söyledi.

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