KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ceceli Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.
Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA