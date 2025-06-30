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Yangın, 20'si teknik olmak üzere 95 yer personelinin destek verdiği çalışmayla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

İhbar üzerine, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı, greyder ve yangın komuta aracı sevk edildi.

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