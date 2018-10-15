GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikanın deposundaki pamuk balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 işçiye, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yangında maddi hasar oluştu.