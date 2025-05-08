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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile 10 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

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