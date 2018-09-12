İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ritim, koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladığı kaydedildi.

İdmanda, beşe iki dar alan oyunlarının ardından orta, şut ve sonuçlandırma çalışmalarının yapıldığı ifade edildi. Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile oynadığı maçta görev yapan Ömer Bayram'ın günü yenilenme koşusuyla geçirdiği, Maicon Roque'nin ise salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın sonunda Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo'nun doğum gününün kutlandığı belirtildi.

Galatasaray, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.