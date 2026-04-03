Selçuk Başar -Nurgül Günaydın/TRABZON,(DHA)- SÜPER Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray saat 20.00'de Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.
Galatasaray kafilesinde şu isimler yer aldı:
'Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Arda Ünyay, Mario Lemina.'