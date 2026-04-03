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Galatasaray kafilesinde şu isimler yer aldı:

Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray saat 20.00'de Trabzon Havalimanı'na geldi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'ndan çıkan kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Trabzon'da konaklayacakları otele hareket etti.

Selçuk Başar -Nurgül Günaydın/TRABZON,(DHA)- SÜPER Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.

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