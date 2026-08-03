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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular antrenmanı; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile 5 Ağustos Çarşamba günü sahasında oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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