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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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