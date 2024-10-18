İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmasının ardından taktiksel ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: Anadolu Haber Ajansı