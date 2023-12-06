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Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

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