Akif DOĞAN/TAŞKÖPRÜ(Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde düzenlenen 36'ncı Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 6'ncı ve son gününde sahne alan şarkıcılar Bengü ve Edis'e sarımsaktan yapılan taç takıldı.

Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 36'ncı Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali, şarkıcı Edis ve Bengü'nün verdiği konserlerle sona erdi. Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı konserlerde, ilk olarak Bengü ardından ise Edis sahne aldı. Konserde Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, sanatçılara plaket ve sarımsaktan yapılmış taç takdim etti. Tacı takan Bengü, Taşköprü sarımsağını çok sevdiğini, ailecek tükettiklerini ve gerçek Taşköprü sarımsağını bulmakta zaman zaman zorlandıklarını dile getirdi. Sanatçı, festivalden ayrılırken yanında sarımsak götüreceğini belirterek, 10 yıl önce yine Taşköprü'de konser verdiğini ve tekrar gelmek istediğini söyledi.

Sarımsak tacını kafasına takan Edis ise, seyircilere dönerek 'Yakışmış mı?' diye sordu. Bu soru, binlerce izleyicinin alkışları ve tezahüratlarıyla karşılık buldu. (DHA)