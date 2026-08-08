ANKARA, (DHA)- DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Sera Kayhan, cilt çatlaklarının gebelik, hızlı kilo alıp verme ve hormonal değişikliklerle oldukça sık görüldüğünü belirterek, 'Gebelik döneminde her 10 kadından yaklaşık 5 ila 9'unda çatlak gelişebiliyor. Çatlakların tamamen ortadan kaldırılması her zaman mümkün olmasa da görünümünü iyileştirmeye yönelik farklı tedavi seçeneklerinden yararlanabiliyoruz. Ancak her çatlak aynı değildir; oluşum süresi, rengi, derinliği ve kişinin cilt yapısı tedavi planını doğrudan etkiler' dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Sera Kayhan, vücuttaki çatlak görünümünün kişide estetik açıdan rahatsızlık yarattığını söyleyerek, 'Çatlaklar, gebelik, hızlı kilo alıp verme, ergenlik dönemi ya da hormonal değişiklikler sonrasında ciltte oluşabilen izlerdir. Özellikle kadınlarda oldukça yaygın görülüyor. Bilimsel çalışmalar, gebelik döneminde her 10 kadından yaklaşık 5 ila 9'unda çatlak gelişebildiğini ortaya koyuyor. Tamamen ortadan kaldırılmaları her zaman mümkün olmasa da görünümünü iyileştirmeye yönelik farklı tedavi seçeneklerinden yararlanabiliyoruz. Bu yöntemlerden biri halk arasında 'altın iğne' olarak bilinen fraksiyonel radyofrekans uygulamasıdır. Bu yöntemde cildin kontrollü şekilde uyarılması hedeflenir. Aynı zamanda radyofrekans enerjisiyle cildin doğal yenilenme sürecinin desteklenmesi ve kolajen üretiminin artırılması amaçlanır. Böylece zaman içinde cilt dokusunda ve çatlak görünümünde iyileşme sağlanması hedeflenebilir' diye konuştu.

'HER ÇATLAK AYNI DEĞİLDİR'

Tedavi planının kişiye göre değiştiğini ifade eden Dr. Kayhan, 'Burada bilinmesi gereken önemli bir nokta var; her çatlak aynı değildir. Çatlağın oluşum süresi, rengi, derinliği ve kişinin cilt yapısı tedavi planını doğrudan etkiler. Ayrıca erken dönemde oluşan kırmızı veya mor renkli çatlaklar ile zamanla beyazlaşan eski çatlaklar tedaviye farklı yanıt verebilir. Bu nedenle altın iğnenin uygun olup olmadığına mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında karar verilmelidir. İhtiyaç duyulması halinde farklı yöntemlerle birlikte uygulanabilir. Tedaviden beklenen fayda kişiden kişiye değişebileceği için gerçekçi beklentilerle ilerlemek önemlidir. Çatlak görünümünden rahatsızlık duyan kişiler, kendilerine en uygun tedavi seçeneklerini belirlemek için bir dermatoloji uzmanına başvurabilir' ifadelerini kullandı.