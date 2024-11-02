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Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D'nin olay yerinde öldüğünü belirledi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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