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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaza, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Ustalar Köyünde meydana geldi. Turgay Demir yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Sabah saatlerinde olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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