Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan Abdi Emin Ergün, (3) hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Asman Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Abdi Emin Ergün, dedesinin kullandığı otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Abdi Emin Ergün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Ergün'ün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)