ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Parlamentolarımız arasındaki uyumlu ve verimli işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve KKTC'nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlarımız arasındaki dayanışmayı ve işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Sayın Öztürkler'i ve Divan Üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum."