ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması, Malazgirt ruhu sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, ülkenin şanlı tarihinde yeni bir dönemin kapılarını açan, millete yeni bir vatan ve istikbal kazandıran Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünün büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Başkan Erdoğan, "Malazgirt Zaferi ile 1071’de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız adalet, merhamet ve barışın timsali olmuş bir medeniyetin temellerini atmıştır." ifadesini kullandı.

Dünyanın en güçlü devletlerine karşı destansı bir direnişin meyvesi olan son devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin de Malazgirt ile beraber atılan o sağlam temeller üzerine kurulduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"İçeriden ve dışarıdan gelen onca saldırıya rağmen milletimizin neredeyse bin yıldır bu topraklarda tutunması da Malazgirt ruhu sayesindedir. Sultan Alparslan'ın 'Şehit olursam üzerimdeki bu beyaz elbisem kefenim olsun, zaferi kazanırsak istikbal bizimdir' sözleriyle sembolleşen bu ruh, 15 Temmuz gecesi hepimizin şahit olduğu üzere, halen dimdik ayaktadır. Bugün de Türk ekonomisine yönelik saldırıları göğüslerken en büyük güvencemiz, milletimizin her bir ferdinin bağımsızlığına, vatanına, geleceğine sahip çıkma hususundaki azim ve kararlılığıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu görüşlerini paylaştı:

"Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını sağlayan, bugün de farklılıklarımıza rağmen birliğimizi korumamızı mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça, ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."