Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bugün düzenlenecek Rize ve Trabzon il kongrelerine katılmak üzere dün gece geldiği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etti

Merkez Camisi önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracından inip otobüse geçerek kısa bir konuşma yaptı.

AK Parti'nin Samsun ve Ordu kongrelerini yaptıklarını, 5 Ocak Pazar günü de Rize ve Trabzon kongrelerini yaparak İstanbul'a döneceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana-baba yurdunda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güneysu'da vefat eden komşuları Mehmet Karslı'nın taziye evini ziyaret edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze merasimine katılacağını belirterek, "Rabb’im yâr, yardımcımız olsun. Siz değerli kardeşlerimin birlik, beraberlik içinde, daima bu birliğinizi, beraberliğinizi süratlendirip ev ev, kapı kapı dolaşarak inşallah burada AK Parti gücünü çok daha farklı yerlere ulaştıracağınıza inanıyorum. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Burası baba-ana ocağı, öyleyse buradan çok daha farklı bir ses çıkması lazım. Bu konuda size inanıyorum, güveniyorum. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep beraber Güneysu olacağız, Rize olacağız ve Türkiye olacağız" diye konuştu.

Hemşehrilerinin yazılı taleplerini korumaları vasıtasıyla alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı.

İlçe merkezinde vatandaşlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hatıra fotoğrafı da çektirdi.