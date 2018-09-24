NEW YORK (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bir taraftan kapımıza sığınan Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da savaşın son bulması için diplomatik kanalları devreye aldık.” dedi.

Türkiye’nin Suriye’deki insani yardım çabalarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bir taraftan kapımıza sığınan Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkarken, diğer taraftan da savaşın son bulması için diplomatik kanalları devreye aldık. Ciddi görüş ayrılıklarımız olsa da Rusya ve İran ile Astana’da başlattığımız süreç, Suriyeli kardeşlerimizin sıkıntılarının bir nebze olsun hafiflemesine vesile oldu. En son İdlib krizinde yaşandığı gibi Suriyeli sivilleri Esed rejiminin insafına terk etmedik. Tüm imkanlarımızı kullanarak yeni katliamların önüne geçtik.”

Türkiye'nin 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve PKK’lı teröristlerden temizleyerek Suriye halkının emniyet içinde yaşadığı güvenli bölgeler haline getirdiğini hatırlatan Erdoğan, gelecek dönemde benzer adımları Fırat’ın doğusunda da atacaklarını aktardı. Erdoğan, şunları söyledi:

"Diyeceksiniz ki PYD, YPG, yani bu PKK'nın yan kuruluşları veya örgütleri, bunlar bu imkanları, bu silahları, bu parayı filan bunlar nerden buluyor? Biz Suriye'nin kuzeyini terör koridoru olmaktan çıkartacağız diyorduk. Onun için bizler Cerabulus'a girdik, onun için bizler El Bab'a girdik, onun için Afrin'e girdik. Niye? Orayı terör koridoru yapmayacağız ama bizim stratejik ortaklarımız maalesef buralarda farklı adımlar atıyor. 18 bin tır silah ve mühimmat maalesef buralara gitti. 3 bin aynı şekilde kargo uçağı buralara geldi. Bunlar bizzat kendilerine de söyledim, onun için rahat konuşuyoruz."

ABD'yi kastederek Türkiye'nin bir stratejik ortağından bunları beklemediğini belirten Erdoğan, "Biz stratejik ortaksak o zaman bunun gereği yapılmalıdır." diye konuştu.

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i de Türkiye'ye iade etmekten imtina ettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin FETÖ elebaşını iade etmemesinin soru işaretlerine neden olduğunu belirtti.

FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'de mahkemesinin olmadığını belirten Erdoğan, "400 dönümlük bir arazi de şu anda beyler gibi yaşıyor. Bizim aramızda suçluların iadesi yok mu? Var. Ülkemizde bu mahkum edilmiş. Dosyalar hepsi gönderildi. Niye vermiyorsunuz? Manidardır." dedi.

Erdoğan, ayrıca FETÖ'nün ABD'de sözleşmeli okullardan 800-850 milyon dolar gelir elde ettiğine dikkat çekti.

- ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in çıkardığı “Yahudi Devlet Yasası"nı eleştiren Erdoğan, “Amerikan ve İsrail yönetimlerinin kıblemiz, namusumuz, göz bebeğimiz Kudüs’ün hukuki statüsüne yönelik attığı illegal adımlara karşı da çok kapsamlı bir diplomatik mücadele yürüttük.” dedi.

Erdoğan, “Kudüs kırmızı çizgimizdir” diyerek başlattıkları mücadeleyi kardeş ve dost birçok ülkenin desteği ile belli bir aşamaya getirdiklerini aktardı.

Türkiye’nin geçen yıl aralık ve bu yıl mayıs ayında İstanbul’da ev sahipliği yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Zirveleri’nin, tüm İslam dünyasının Kudüs’e verdiği önemin işareti olduğunu belirten Erdoğan şunları dile getirdi:

“Amerikan ve İsrail yönetiminin tüm tehditlerine rağmen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen kararlar da bu meselede uluslararası kamuoyunun hassasiyetini göstermiştir. İlk kıblemiz Kudüs’ü işgalcilerin insafına terk etmemekte kararlıyız. Barış şehri, üç semavi dinin mukaddes şehri Kudüs’ü, İsrail’in ihtiraslarına kurban etmeyeceğiz. Kudüs’ün izzetini, Harem-i Şerif’in onurunu, bu aziz şehrin tarihi karakterini korumaya devam edeceğiz.”

- Gençlere mesaj

Konuşmasında gençlere de hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin dünyanın farklı köşelerinde adalet bekleyen milyonlarca insanın da umudu olduğunu belirtti.

Gençlere derslerine iyi çalışmaları tavsiyesinde bulunan Erdoğan, sosyal yönlerini de geliştirmelerini önerdi. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hazreti Mevlana, 'Denizde inciler derinde olur çer çöp sahilde olur.' buyuruyor. İnciye, yani değerli olana ulaşmak için meşakkatli ve riskli bir yolculuğu göze almak gerekiyor. Bugün attığımız adımların, kurduğunuz dostlukların, çok uzun yıllar sonra meyve vereceğini unutmadan sabırla yürümeliyiz. Ben karşımda böyle bir vizyona, böyle bir ufka sahip gençler görüyorum.”

Gençlere eğitimlerini tamamladıktan sonra, çok daha donanımlı bir şekilde Türkiye dönmeleri çağrısında bulunan Erdoğan “Türkiye’nin kalkınma hamlesine omuz vermenizi, destek olmanızı bekliyorum.” diye konuştu.