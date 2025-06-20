İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki kabulde sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısı dolayısıyla millilere tebriklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da hazır bulunduğu kabulde milli voleybolcu Melissa Vargas Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.