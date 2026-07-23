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Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir önlerinde 8,5 metre uzunluğundaki bir tekne makinelerindeki arıza nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçinde 9 kişi bulunan tekne, tahlisiye botuyla Eceabat İskelesi'ne çekildi.

İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 9 kişi bulunduğu tekne, yardım talebinin ardından tahlisiye botu ile yedeklenip Eceabat İskelesi'ne yanaştırıldı.

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