Vural BOZOK/ GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gökçeada ilçesi Orgeneral Necdet Timur Caddesi üzerinde meydana geldi. Abdülhamit Güler idaresindeeki 34 MHB 171 plakalı motosikletle, iddiaya göre yan yoldan gelen otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Güler'in kontrolünü kaybettiği motosiklet savrularak park halindeki 17 AIE 092 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet Güler ile arkasındaki bulunan yolcu Emirhan Çınar ağır yaralandı. İki yaralı çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çınar ve Güler, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)