Bunlar da ilginizi çekebilir

İspanya ve Portekiz'de tam güneş tutulması

Münir Tatar bu sabah Londra'da vefat etti

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Atatürk Caddesi'nde seyreden H.S'nin (25) kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D. idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobil çarpıştı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.avrupagazete.co.uk dışındaki bir siteye yönlendiriyor.