BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde seyreden H.S'nin (25) kullandığı plakasız motosiklet ile karşı yönden gelen S.D. idaresindeki 16 ADV 498 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü, yola savruldu. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA