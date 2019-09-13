BOLU (AA) - Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde meydana gelen orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Alanhimmetler köyü yakınlarında bulunan bir tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

Örtü yangını ve kısmen de tepe yangını olarak devam eden yangını gören köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Aladağ, Kıbrıscık, Seben, Nallıhan ve Beypazarı Orman İşletme Şeflikleri ile Kıbrıscık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmasının devam ettiği bölgede yaklaşık 5 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.



