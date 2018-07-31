SİNOP (AA) - Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak yeni sezonda palamut avcılığında önemli derecede artış yaşanmasını bekliyor.

Balıkçılar, yeni sezon öncesi, teknelerine bakım yapıp ağlarını onararak hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun balıkçılar açısından katma değeri en yüksek balık türleri arasında yer aldığını söyledi.

Geçen sezon Türkiye karasularında 7 bin 578 ton palamut avlandığını belirten Bayrak, bu rakamın, son yılların en düşüğü olduğunu dile getirdi.

Yeni sezon öncesi ise palamuttan umutlu olduklarını ifade eden Bayrak, "Çünkü gördüğümüz kadarıyla denizde bir hayli küçük boyda palamut var, bu da bizleri yeni öncesi umutlandırıyor." dedi.

Bayrak, palamut balığının büyüme döneminde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Palamut bu dönemde yasak olmasına karşın bazı kişilerce tutuluyor. Biz bunu bir katliam olarak görüyoruz ve asla müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bir ay kadar beklense zaten bu balık büyüyecek ve avlanacak ama maalesef avlayanlar var. Avcılığının geleceği açısından son derece yanlış bir davranış. Bir kez daha insanları uyarmak istiyoruz, küçük boylardaki palamutları kesinlikle avlamasınlar."

Lüfer, istavrit, çinekop ve hamsi gibi balık türlerinin de bol olmasını umut ettiklerini belirten Bayrak, "Balık bol olursa hem vatandaş ucuza tüketir hem de balıkçılarımız para kazanmış olur. Yeni sezona yeni umutlarla gireceğiz." ifadelerini kullandı.