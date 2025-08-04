İstanbul Avcılar'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla dönüştürülen 40 yıllık 3 bloklu sitenin yenilendiğini ve 55 bağımsız bölüm inşa edildiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu" sloganıyla son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar’da 40 yıllık evlerini Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüştüren ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" diyen Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul’da dönüşümü hızlandıracak 'Yarısı Bizden' desteğinin sürdüğünü duyurdu.

Bu kapsamda, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’ndeki sitede 40 yıllık 3 bloğun dönüşümü tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, 55 bağımsız bölümün inşa edildiğini kaydetti.

Güvenli evlerine yerleşmeye başlayan hak sahibi vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, “Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik” mesajını verdi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1952269750425288842