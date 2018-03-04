04/03/2018 08:58


Sayısal Loto çekiliş sonuçları 3 Mart 2018

Sayısal Loto

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Sayısal Loto şans oyunlarının 3 Mart tarihinde kazandıran rakamları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 148 kişi 5 bin 675 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 323 kişi 76'şar lira, 3 bilen 155 bin 617 kişi 11 lira 45'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte, 3 milyon 254 bin 351 lira 45 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 86 bin 975 lira 53 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 166 bin 434 lira 35 kuruş kamuya aktarılacak.

10, 21, 25, 38, 41, 46


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