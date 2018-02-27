Kedi ölen sahibini telefonda görünce bakın ne yaptı

Ölen sahibini cep telefonunda gören ve bunun üzerine yaptıklarıyla sosyal medyayı sallayan kedi duygulandırdı

Ölen sahibinin görüntülerini telefonda izleyen kedi bir süre sonra onun ölen sahibi olduğunu fark ediyor ve telefonun üzerine başını sürüp sarılıyor. Video sosyal medyada kullanıcılar tarafından birçok yorum aldı. İşti o yorumlardan bazıları:

“Kedimi uykusundan uyandırıp öpüp mis kokusunu içime çekmeme sebep olmuş kedidir”

“Melek dedikleri şey bunlar mı acaba?”

“İçlerinde kötülük barındırmayan canlılar”

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