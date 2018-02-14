En özel ve en anlamlı Sevgililer günü mesajları

Sevgililer günü her yıl Şubat ayının 14'ünde kutlanır. Bu özel günde birçok kişi sevdiği kişiye kalbini açar veya evlilik teklifi eder. Sizler de sevdiğinize göndereceğiniz mesajla onun tebessüm etmesini istiyorsanız sizler için derlediğimiz mesajlara göz atabilirsiniz

Bugün Sevgililer günü. Herkesin sevdikleriyle vakit geçirdiği ve birbirine hediyeler verdiği romantik gün. Hem sosyal medya üzerinden hem de SMS olarak paylaşabileceğiniz en romantik en aşk dolu Sevgililer Günü mesajlarını sizler için derledik.

-Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.

-Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Yürekler karşılıklı bekleyiş içindeyse sevgin duyulur elbette. Özlemek ne renk sence ?. Sen rengi düşünürken ben seni özlediğimi söyledim bile…

-Sana gülüm diyorum gülü sevdiğim için. Güle benzetmiyorum çabuk solduğu için.

-Sana her şeyimi veririm diyemem çünkü her şeyim sensin

-Güneşin bile buz tuttuğu bir yerde yanan bir öpşey görürsen bil ki o senin için yanan kalbimdir

-Seni yıldızlar kadar çok seviyorum. Onlar kadar parlak ve onlar kadar yakınsın bana. Tek fark var onlar bin tane sen BİR tane…

-Güzellik sözde ise sözün en güzeli sende sende, güzellik yüzde ise yüzün en güzeli sende, ama bana göre güzellik kalpte. Kimseye söyleme ama kalbin en güzelide sende

-Dünyada birçok insan var kimi şu anda gülüyor kimi şu anda ağlıyor. Dünyanın bütün güzelliklerini hak eden biri varki oda şu anda mesajımı okuyor.

-Deniz kenarındaki çakıl taşlarını birer birer topla. Sonra yine birer birer atarsın. Bazılarını atmaya kıyamazsın işte sen o kıyamadıklarımdasın.