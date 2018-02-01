01/02/2018 09:44


Şans Topu çekiliş sonuçları 31 Ocak 2018

Şans Topu sonuçları

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde 31 Ocak tarihinde kazandıran rakamlar belli oldu

Şans Topu 868. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 16, 25, 29 + 7 olarak belirlendi. Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 2 milyon 563 bin 719 lira 33 kuruş ikramiye gelecek haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 28 kişi 3 bin 438 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 284 kişi 339 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 843 kişi 33 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 9 bin 615 kişi 17 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 113 bin 312 kişi 3 lira 95'er kuruş, 2 artı 1 bilen 87 bin 492 kişi 5 lira 15'er kuruş, 1 artı 1 bilen 287 bin 694 kişi 3'er lira ikramiye alacak.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 246 bin 712 lira 50 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 278 bin 422 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 713 bin 242 lira 39 kuruş aktarıldı.


Şans Topu sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları 31 Ocak 2018
türkiye nüfusu
Türkiye'nin nüfusu arttı işte son rakam
afrin operasyonu
Zeytin Dalı harekatında 13. gün, 790 terörist etkisiz hale getirildi
Bursaspor Beşiktaş
Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak
Barış Manço
Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor
İlgili Haberler
vatan korosu

Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu’ndan Minik Ece’ye Destek

silah

Türkiye'de herkes silahlanıyor, bireysel silahlanma hat safhada

afrin turk askeri ordu

Zeytin Dalı Harekatı kardeş bölge halkının can simidi

Britanya kahve dukkani yatirim

Britanya kahve dükkanı yatırımlarında Avrupa’nın en hızlı büyüyeni

Son Dakika Haberleri
türkiye nüfusu

Türkiye'nin nüfusu arttı işte son rakam

afrin operasyonu

Zeytin Dalı harekatında 13. gün, 790 terörist etkisiz hale getirildi

Bursaspor Beşiktaş

Bursaspor Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak

Barış Manço

Usta sanatçı Barış Manço vefatının 19. yılında anılıyor

 Yazarlarımız
mustafa Öz

BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI

Demokrasi ile idare ediliyorsak eğer, herkes kendi fikrini serbetçe ifade edebilmeli.  Ben senin sözlerine katılmayabilirim. Sen de benim sözlerimi yanlış bulabilirsin.  Ama demokrasilerde fikir özgürlüğü ...

Devam