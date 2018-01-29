29/01/2018 18:00


Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu’ndan Minik Ece’ye Destek

vatan korosu

Türkan Nalbantoğlu öncülüğünde Londra’da kurulan, Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, İngiltere’de yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi

Avrupa Ajansı (AVA) Londra-Türkan Nalbantoğlu öncülüğünde Londra’da kurulan, Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu, İngiltere’de yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Kıbrıs’ta bulunan bir engeli öğrenciye yardımda bulunarak İngiltere ve Kıbrıs bağlarını güçlendirdi. Engeli öğrencinin doğum esnasında oksijen yetersizliği sebebiyle yürümek ve konuşmakta zorluk çektiği biliniyor. Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu Başkanı Türkan Nalbantoğlu minik ecenin 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayarak ona umut oldu ve bu yardımı yaparken esin kaynaklarının ‘EL VERECEKSEN GEL’ adlı televizyon programı olduğunu belirti.

Televizyon programı sayesinde 

Türkan Nalbantoğlu, Avrupa Gazete’ye şunları aktardı: “KKTC’de bulunduğum sırada  Güley Yahyaların projesiyle yapılan ve sunuculuğunu Bahar Gökhan’ın yaptığı bir program vardı. ‘EL VERECEKSEN GEL’ ismini taşıyan bu televizyon programı sayesinde bu yardımı yapabildim. Amacımız doğru yardımı doğru insanlara yapabilmek diyen Türkan Nalbantoğlu, koromuz maddi çıkarlar için kurulmamıştır. Tüm konserlerimizden elde edilen gelirler bu tarz yardımlar için kullanılıyor. “ 

Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu Başkanı Türkan Nalbantoğlu minik ecenin 1 yıllık eğitim masraflarını karşılayarak ona umut oldu ve bu yardımı yaparken esin kaynaklarının ‘EL VERECEKSEN GEL’ adlı televizyon programı olduğunu belirti.

 

 


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