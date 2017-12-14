Humusu ilk kim yaptı, Türkler, Suriyeliler, Lübnanlılar yoksa Filistinliler mi

Tadına doyum olmuyor ama Humus'a başka ülkelerin yanı sıra Türkler de, Yunanlar da, Suriyeliler de sahip çıkıyor. Peki önce hangi ülkede yapıldı bu yemek. İlk yapan kimlerdi

AVRUPA_Londra-Humus için nohut, tahin, sarımsak, yağ ve limon gerekir. Yapımı da oldukça basittir. Humus çeşitlerini esas olarak servis şekli belirler: Yumuşak mı pütürlü mü olacak? Tahini mi yoksa nohudu mu bol olacak? Patates kızartması, turşu, acı sosla mı yoksa nohut köftesiyle mi servis edilecek?Bugüne dek Yunanlılardan Türklere ve Suriyelilere birçok halk humusu sahiplenmeye çalıştı. Ama kanıt olarak sunulabilecek fazla veri yok. Humusun malzemeleri yüzyıllardır kullanılıyor. Nohut 10 bin yıldır Türkiye'de biliniyor ve ekilen ilk baklagillerden biri.

Humusun ana malzemesi nohut, 10 bin yıl önce Türkiye'de a ekilmeye başlanan ilk baklagillerdendi.Susamdan yapılan tahinin ise 13. yüzyıl Arap yemek tariflerinde adı geçiyor.Humusun Yahudi yemeği olduğunu ve 3500 yıl öncesine ait Tevrat'ta humustan söz edildiğini söyleyenler de var. "Önce Hindistan'ın kuzeyi ve Nepal'de ekildiğine dair iddialar da var" diyor Oren Reosenfeld, Humus Filmi'nin yazarı ve yönetmeni. Humusun ve Nohut Köftesinin Ötesi: Filistin Yemeklerinin İsrail'deki Sosyal ve Siyasal Yönleri adlı kitabın yazarı Said Liora Gvion'a göre, "Bu hiç kafa yorulmayacak eski ve saçma bir tartışma".

Humusun nerede ortaya çıktığı hala tartışmalı bir konu.13. yüzyılda Kahire'de yazılan yemek kitapları, püre haline getirilmiş nohut, sirke, limon ve baharatlardan oluşan bir yemekten söz ediyor. Ama tahin ve sarımsak içermeyen bu tarifin humus olmadığını söyleyenler de var.Perry'ye göre "Tarihsel olarak bir yemeğin Suriye'den Mısır'a geçmiş olması ihtimali diğer yönlü olmasından çok daha fazla."Konuştuğum birçok kişi humusun hangi ülkeden çıktığı konusunda anlaşamıyor. Ama birçoğu bunun bir önemi olmadığını, iyi yapılmasının önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca süpermarketlerde plastik kutularda satılan humus üzerine 'sahte humus' etiketi basılması gerektiğini söyleyenler de var.En iyi humusu yapmak için önerdikleri gizli bir malzeme var mı sorusuna verilen yanıt ise aynı:"Sevgi." (BBC TÜRKÇE)