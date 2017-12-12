12/12/2017 13:50


On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017

On numara çekiliş

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin 11 Aralık tarihli sonuçlarına göre kazandıran rakamlar belli oldu

On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı belli oldu. Sonuçlara göre büyük ikramiye ikiye bölündü. KKTC ve Edirne'den kuponlarını yatıran iki vatandaş 156 bin lira kazandı. 9 numarayı doğru tahmin edenler 2 bin liranın üzerinde ikramiyenin sahibi oldu. 

İşte kazandıran rakamlar

5, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 61, 63, 71, 78, 79


On numara çekiliş
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017
Tuvana Türkay Alper Potuk
Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi
Mircea Lucescu
Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama
Bayern Münih beşiktaş maçı
Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek
zam haberleri
Ocak ayında kime ne kadar zam yapılacak
İlgili Haberler
Öğretmenler Günü

Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler

Mars

Mars'taki çizgilerin ne olduğu ortaya çıktı

Rebiülevvel Ayı

Rebiülevvel ayında okunması gereken dualar nelerdir

Rebiülevvel Ayı

Rebiülevvel Ayı nedir ve nasıl ibadet edilir

Son Dakika Haberleri
Tuvana Türkay Alper Potuk

Ünlü çiftin ayrılığında aldatma şüphesi

Mircea Lucescu

Lucescu'dan Bayern Münih Beşiktaş eşleşmesi hakkında ilk açıklama

Bayern Münih beşiktaş maçı

Beşiktaş Almanya'ya taraftar götürmeyecek

zam haberleri

Ocak ayında kime ne kadar zam yapılacak

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidar Türkiye'nin Yumuşak Karnı

AVRUPA\LONDON  - Türkiye’yi yöneten iktidar iradesi, Kudüs konusuna “mal bulmuş mağribi” gibi atladı. Amaç çok net; Kudüs üzerinden din istismarı yapmak, Zarrab ve Man Adası ...

Devam