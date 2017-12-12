12/12/2017 13:50
On numara çekiliş sonuçları belli oldu 11 Aralık 2017
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinin 11 Aralık tarihli sonuçlarına göre kazandıran rakamlar belli oldu
On Numara sonuçlarına göre ikramiye dağılımı belli oldu. Sonuçlara göre büyük ikramiye ikiye bölündü. KKTC ve Edirne'den kuponlarını yatıran iki vatandaş 156 bin lira kazandı. 9 numarayı doğru tahmin edenler 2 bin liranın üzerinde ikramiyenin sahibi oldu.
İşte kazandıran rakamlar
5, 7, 8, 11, 13, 21, 22, 37, 38, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 57, 58, 61, 63, 71, 78, 79