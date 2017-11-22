Öğretmenler Gününe özel anlamlı şiirler
Milyonlarca öğrencinin ve öğretmenin heyecanla beklediği Öğretmenler Gününe sayılı günler kaldı. Öğretmenler Günü ne zaman? Öğretmenler Gününe özel şiirler haberimizde
24 Kasım Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini eline alan ve bilgilerini öğrencileriyle paylaşıp, onlara okuma yazma öğretenleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerle kutlanan özel bir gündür. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Cuma gününe denk geliyor.
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul gördüğü gündür.
ÖĞRETMEN
A’dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
GÜNÜN KUTLU OLSUN ÖĞRETMENİM
Doğruluğun, iyiliğin ve güvenli geleceğin,
Etrafına sevgiler saçan o güzel yüreklerin,
Emeklerine karşılık verilen o iyi dileklerin,
Sahibisin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Masum çocukların içini ısıtan bir güneşsin,
Onlara adeta tüm sevgiyi veren meleksin,
Tüm insanlık sana binlerce teşekkür etsin,
Diyorum öğretmenim, günün kutlu olsun.
Yetiştirdin Kanunileri, Fatihleri, Yavuzları,
Engin bakışınla aydınlattın büyük insanları,
Tarihe adını yazdıran o büyük kurtarıcıları,
Yetiştirdin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Sen aydınlığa giden sonsuz yolları öğrettin,
Şehit kanlarıyla oluşan şanlı bayrağı öğrettin,
En önemlisi, bu nesillere Atatürk’ü öğrettin,
Öğretensin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Kırk yıl kölesi olunurmuş bir harf öğretenin,
Düsturumuz oldu gösterdiğin o hedeflerin,
Etrafına bir bak, bu insanlar senin eserin,
Övünmelisin öğretmenim, günün kutlu olsun.
Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır der Atatürk,
Kemal adına sahip çıkmıştır şanı büyük o Türk,
Öğretmene en büyük değer veren yine Atatürk,
Büyüksün sen öğretmenim, günün kutlu olsun.
AHMET ÇAKIR
SEVGİ ÖĞRETMEN DEMEK
Dünyanın en nadide çiçeğidir öğretmen
İnsanlık meşalesi çerağında en etmen,
Gönüllerin mimarı özden olan eğitmen
Sevgi öğretmen demek
Bilgi öğretmen demek
Dünyayı algılayıp okumayı yazmayı,
Paylaştıkça çoğalan büyükleri saymayı,
Küçükleri sevmeyi gerçek insan olmayı,
Bilen öğretmen demek
Gören öğretmen demek
Ruhlara şekil veren şair şiirinde dil,
Aşkı terennüm eden âşık sazında tel,
Burcu burcu açacak Bahçıvan elinde gül
Bülbül öğretmen demek
Sümbül öğretmen demek
İlim irfan ordusu öğretmen komutanı
Özgürlüğün bayrağı sevda anavatanı
Ürünleri beyzade o gönüller sultanı
İlim öğretmen demek
Âlim öğretmen demek
En güzeli öğreten mutluğun baş tacı
Kararan vicdanların iksiriyle ilacı
Her dalı yediveren o muhabbet ağacı
Hürmet öğretmen demek
Nimet öğretmen demek
Yeni neslin nüvesi istikbalin mimarı
Eğittikleri onun canı, cananı, varı
İlim aşkına yanmak vatana yadigârı
Kitap öğretmen demek
Hitap öğretmen demek
Ey yurdumun güzeli! Dağlar sana eğilsin
Her şeyi yetiştiren sen sıradan değilsin,
Mukaddes görevinde her konuda failsin
Sevgi öğretmen demek
İlgi öğretmen demek
BENİM CANIM ÖĞRETMENİM
Benim Canım Öğretmenim.
Her şeyi öğreten sensin,
Okuyun yazın diyerek,
Bilgili olmamızı istersin.
Benim Canım Öğretmenim
Atatürk’ü her zaman översin,
Onu örnek alın diyerek,
En iyi olmamızı istersin.
Benim Canım Öğretmenim
Her zaman yanımızda sensin
Çokça çalışın diyerek,
Başarılı olmamızı istersin
Benim Canım Öğretmenim.
Birbirinizi hep sevin dersin,
Üzmeyin birbirinizi diyerek,
Mutlu olmamızı istersin.
Benim Canım Öğretmenim
Her zaman sevilecek sensin
Okuldan gitsem bile bir gün
Unutmadan hep seni seveceğim.