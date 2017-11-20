Rebiülevvel Ayı nedir ve nasıl ibadet edilir

Kadir gecesinden sonra en büyük öneme sahip olan Mevlid Kandili gecesidir. Çünkü bu gecede Peygamber Efendimiz (sav)’in dünyaya geldiği gecedir. Peki Rebiülevvel Ayı'nın önemi nedir? Nasıl ibadet edilir ve günahlardan nasıl arınılır? Detaylı bilgiler haberimizde

Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu gece olan Mevlit kandili gecesi, 2017 yılı itibariyle 30 Kasım Perşembe gününü 1 Aralık Cuma gününe bağlayan gecede bolca dua ve ibadetlerle eda edilecek. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Alemlere rahmet olan Allah'ın elçisi son din olan İslam dini'nin peygamberi Hz Muhammed (sav) efendimizin Dünya'ya teşriflerinin gecesi olan bu mübarek gece, Kadir gecesinden sonra en kıymetli gecedir.

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hz. Peygamberin (sav)’in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme haftasıdır.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre yılın 3. ayı olan Rebiülevvel, "Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelmekle birlikte "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar"dır. Bu yıl Rebiülevvel ayı 19 Kasım 2017 tarihine denk gelmektedir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 2017 yılı dini takviminde Mevlid Kandili Gecesi 29 Kasım çarşamba gününü 1 Aralık perşembe gününe bağlayan gece olarak belirlenmiştir.

MEVLİD KANDİLİ VE ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Bu gece aynı zamanda Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir.

Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. İslam'da Hz Muhammed (sav)’in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi, Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir. Peygamber Efendimiz (sav)’in doğumu tüm Müslüman Alemin de kutlu doğum haftası olarak adlandırılarak bir hafta kutlanılır. Bu hafta Müslümanların bayramıdır.

REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILMASI GEREKEN İBADETLER NELERDİR?

Aslında sadece mevlid kandilinde yapılması gereken özel ibadetler yoktur. Her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler;

1. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli;

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli

6. Bol bol zikirde bulunulmalı.

7. Mü'minlerle helalleşilmeli

8. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

9. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

10. Üzerimizde hakları olanlar büyüklerimiz aranıp sorulmalı

11. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

12. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan okunmalı.

13. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli.

14. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

15. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı

16. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli

17. Bu kandil gehcelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.