06/11/2017 21:23


On numara çekiliş sonuçları belli oldu 6 Kasım 2017

On numara

Milli Piyango İdaresince düzenlenen On numara çekiliş sonuçlarına göre 6 Kasım tarihinde kazanan rakamlar belli oldu

MPİ On Numara çekiliş sonuçlarını canlı yayın ile 21.15'te yayınladı. 30 Ekim çekilişinde şanlı 22 numara resmen belli oldu. İkramiye dağılımı ve büyük ükramiyenin hangi ile çıktığı ise kısa bir zaman içinde açıklanacak. Geçen hafta noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonucuna göre büyük ikramiye 5’e bölünmüştü. 796. çekilişi düzenlenen On Numara şans oyununda bu haftaki sanlı numaralar belirlendi.

2, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 39, 41, 47, 48, 51, 54, 61, 66, 71, 79

 

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