Almanya Max'i İzmir'e gönderdi

İzmir Doğal Yaşam Parkına Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi'nden hibe olarak 5 yaşında bir hipopotam (su aygırı) getirildi

Sevimli tavırlarıyla park görevlilerine kendisini çabuk sevdiren Max, ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekti. 3 ton ağırlığındaki Max’in ardından, bu hafta içi İtalya’dan getirilecek 2 su aygırı daha park üyeleri arasındaki yerini alacak. Yeni üyelerle birlikte, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki parkta yerlerini aldıktan sonra Sasalı’da toplam 4 su aygırı olacak.

Almanya İzmir'i tercih etti

Avrupa'nın en popüler hayvanat bahçeleri arasında yer alan Berlin Hayvanat Bahçesi'nin Max için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine, yeni bir yaşam alanı arandığını belirten İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, şöyle dedi:

“Avrupa genelinde yapılan araştırma sonunda, Max için en uygun yerin İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildi. Uzun bir yolculuk ardından yeni evine kavuşan Max, gölete yerleştirildiği andan beri bu ortamı çok sevdi. Daha ilk dakikadan itibaren yabancılık çekmedi. Bu da, doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor."