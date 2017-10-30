30/10/2017 13:43


Almanya Max'i İzmir'e gönderdi

Su aygırı

İzmir Doğal Yaşam Parkına Almanya Berlin Hayvanat Bahçesi'nden hibe olarak 5 yaşında bir hipopotam (su aygırı) getirildi

Sevimli tavırlarıyla park görevlilerine kendisini çabuk sevdiren Max, ilk günden ziyaretçilerin ilgisini çekti. 3 ton ağırlığındaki Max’in ardından, bu hafta içi İtalya’dan getirilecek 2 su aygırı daha park üyeleri arasındaki yerini alacak. Yeni üyelerle birlikte, İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki parkta yerlerini aldıktan sonra Sasalı’da toplam 4 su aygırı olacak.

Almanya İzmir'i tercih etti

Avrupa'nın en popüler hayvanat bahçeleri arasında yer alan Berlin Hayvanat Bahçesi'nin Max için uygun olmadığına karar verilmesi üzerine, yeni bir yaşam alanı arandığını belirten İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, şöyle dedi:

“Avrupa genelinde yapılan araştırma sonunda, Max için en uygun yerin İzmir Doğal Yaşam Parkı olduğuna karar verildi. Uzun bir yolculuk ardından yeni evine kavuşan Max, gölete yerleştirildiği andan beri bu ortamı çok sevdi. Daha ilk dakikadan itibaren yabancılık çekmedi. Bu da, doğal yaşam parkımızın yaban hayvanlarının yaşam kalitesini yükselttiğini gösteriyor."

 

necdet siaslı
Avrupasız turizm olmaz
Bakanlar Kurulu
Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkünde toplandı
cüneyt çakır
Hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan büyük görev
Hazar Ergüçlü
Hazar Ergüçlü'den o belgesel hakkında açıklama
Burak Yılmaz
Burak Yılmaz Trabzonspor Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım
İlgili Haberler
sayısal loto çekiliş

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Ekim 2017

Orionid meteor yağmuru

Orionid meteor yağmuru nedir ve ne zaman görülecek

on numara çekiliş

16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

Kazuo Ishiguro

Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Son Dakika Haberleri
necdet siaslı

Avrupasız turizm olmaz

Bakanlar Kurulu

Bakanlar Kurulu Çankaya Köşkünde toplandı

cüneyt çakır

Hakem Cüneyt Çakır'a UEFA'dan büyük görev

Hazar Ergüçlü

Hazar Ergüçlü'den o belgesel hakkında açıklama

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani nefes alamıyor

Kuzey Irak’taki Peşmergebaşı Barzani’ye referandum öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı yapılmış “Yanlış yaparsan, elindekileri de kaybedersin” mesajları iletilmişti. Bazı dış güçlerin dolduruşuna gelen Barzani geri adım ...

Devam