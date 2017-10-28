28/10/2017 22:24


Sayısal Loto çekiliş sonuçları 28 Ekim 2017

sayısal loto çekiliş

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan rakamlar belli oldu

Sayısal Loto'nun bin 94'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 5, 9, 22, 34 ve 41 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 216 kişi 3 bin 388 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 8 bin 996 kişi 61 lira 30'ar kuruş ve 3 bilen 155 bin 230 kişi 10'ar lira ikramiye kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 835 bin 627 lira 60 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 819 bin 643 lira 3 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 16 bin 354 lira 80 kuruş kamuya aktarılacak. 


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