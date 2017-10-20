20/10/2017 12:53


Orionid meteor yağmuru nedir ve ne zaman görülecek

Orionid meteor yağmuru

Orionid meteor yağmurunu merak edenler görsel bir şölen izlemiş olacak. Peki Orionid meteor yağmuru nedir ve ne zaman görülecek? Detaylar haberimizde

Orionid meteor yağmurunu görebilmek için şu yolu izlemek gerekiyor; 21 - 22 Ekim tarihlerinde saat 23.00’den sonra doğu yönünde gökyüzünde birbirlerine yakın, belirgin bir şekilde üst üste dizilmiş üç yıldız bulunur. Bu yıldızları bulduktan sonra onların batı yönüne doğru baktığınızda onlardan daha kuvvetli bir şekilde parıldayan kızıl bir yıldız görürsünüz. Bu yıldız Avcı Takımyıldızı’nın en parlağı olan Betelgeuse yıldızıdır. Orionidler’in dağıldığı nokta yaklaşık olarak Betelgeuse yıldızının bulunduğu bölgedir. Ama meteorlar bu bölgede her tarafa doğru yayıldığından gökyüzünün

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Her yıl Ekim ayında yaşadığımız Orionid yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biri. İsmini Orion (Avcı) takımyıldızından geliyorlarmış gibi görünmelerinden alıyor. Gece 01.00 ile 04.00 saatleri arasında net bir şekilde görülebiliyor. Gökyüzünde kayan yıldız görmek isteyenlerin şansının en yüksek olacağı tarihler 20 ve 22 Ekim tarihleri.

Diğeri olan Eta Akuarid yağmuru (Kova takımyıldızından geliyor gibi görünürler) ise Mayıs’ta oluyor. En son 1986’da gördüğümüz Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı olacak.


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