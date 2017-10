Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro kazandı

Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü'nün sahiplerini ve bugün de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazananı açıklandı. 6 Ekim Cuma günü Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim açıklanacak.2017 Nobel Tıp Ödülü, 2 Ekim’de ABD’li bilim insanları Jeffrey Hall, Michael Rosbash ve Michael Young’a verildi.2017 Nobel Fizik Ödülü, yerçekimi dalgaları üzerindeki çalışmalarıyla Rainer Weiss, Barry C. Barish ve Kip S. Thorne’un oldu.2017 Nobel Kimya Ödülü ise, geliştirdikleri 'çözeltideki biyomoleküllerin yüksek çözünürlüklü yapı tayini için kriyo-elektron mikroskobu' ile Jacques Dubochet, Joachim Frank ve Richard Henderson'a takdim edildi.

Kazuo Ishiguro kimdir?

8 Kasım 1954 doğumlu Japon asıllı İngiliz romancı. Nagazaki kentinde doğan İşiguro 1960 yılında ailesiyle birlikte İngiltere'ye göçtü. University of Kent'i bitirdikten sonra (1978) University of East Anglia'da yaratıcı yazarlık yüksek lisansı yaptı. 1982 yılında İngiliz yurttaşlığına geçti.2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı.