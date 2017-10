On Numara sonuçları 2 Ekim 2017

Milli Piyango İdaresince düzenlenen 2 Ekim tarihli on numara çekiliş sonuçlarına göre kazanan rakamlar belli oldu

2 Ekim 2017 tarihinde çekilişi yapılan On Numara sonuçları Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. Şans oyunu tutkunları, her pazartesi olduğu gibi 2 Ekim’de de On Numara kuponlarını kontrol etmek için MPİ'nin resmi sayfasını kontrol ediyor. MPİ tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin sonuçları online sistem üzerinden de duyuruldu.

Büyük ikramiye sayıları; 8, 11, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 42, 44, 47, 48, 51, 52, 55, 56, 66, 67, 66, 68, 72, 79